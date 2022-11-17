انت الان تتابع خبر حقيقة انسحاب شاكيرا من حفل افتتاح مونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وواجهت شاكيرا، صاحبة أغنية واكا واكا الشهير في مونديال جنوب أفريقيا 2010، انتقادات من الجماهير في الأيام الأخيرة مع انتشار شائعات حول استعدادها للغناء في حفل افتتاح 2022، وانسحابها في اللحظة الأخيرة.وظهرت أخبار تفيد بأن مغنية Hips Don't Lie انسحبت من الحفل، لكن الحقيقة أنه لم يعرض عليها المشاركة من البداية، بحسب الصحيفة.

وقال مصدر للصحيفة إن الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها ربما تكون قد أتت من منظمي حفل الافتتاح الذين قاموا بإنشاء قائمة بالفنانين الذين يرغبون في أدائهم، وليست القائمة الفعلية للنجوم المشاركين.

ولفت الموقع إلى أن دوا ليبا بدورها وقعت في نفس الأزمة، حيث لم يعرض عليها المشاركة أيضًا في المونديال.



تأتي الأخبار التي تفيد بأن شاكيرا لم تكن أبدًا في محادثات للمشاركة في حفل الافتتاح في الوقت الذي من المقرر أن تشارك فيه نيكي ميناج والموسيقي مالوما والفنانة ميريام فارس في حفل الافتتاح.