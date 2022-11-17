شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يؤكد لرئيس الجمعية الوطنية المجرية عمق علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم، لاسلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له.

وأعرب المستشار " عبدالرازق " عن سعادته بالزيارة، مؤكداً أنها تأتى فى ظل علاقات قوية وراسخة بين البلدين الصديقين، والتى تشهد تطورا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021 للمشاركة فى القمة الثنائية بين مصر وتجمع دول الفيشجراد.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، الي وجود تفاهم ثنائي بينهما حول مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، معرباً عن تطلعه في أن تمثل هذه الزيارة أساساً قوياً لتدعيم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين الصديقين، بما يخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن سعادته بزيارة مجلس الشيوخ المصري، معتبراً انها زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمجلس الشيوخ بعد إعادته للحياة البرلمانية المصرية في 2020.

وقال " كوفر" انه يحمل تقديراً خاصاً لمصر وشعبها، مؤكداً ان العلاقات بين مصر والمجر تمتد إلى عام 1928 عندما كانت مصر اول دولة عربية تقيم علاقة دبلوماسية مع المجر، مشيراً إلى وجود الكثير من أوجه التعاون مع مصر، خاصة في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والطاقة والزراعة وحقوق الانسان، لافتاً إلى أن التحديات والأزمات التى اندلعت مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب التعاون بين الدول الصديقة بعضها البعض

وأكد أن العلاقات بين المجر ومصر تقف على أرض صلبة، ويستطيع البلدان بتعاونهما معاً تخفيف تداعيات تلك الأزمات، وتجنب آثارها السلبية، مشيرا إلى أهمية قيام المجالس البرلمانية في البلدين بالعمل على تكثيف التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بينهم لتدعيم اواصر العلاقات على مختلف الاصعدة

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ والسفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.