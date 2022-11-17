نائبة بـ"الشيوخ": حياة كريمة حولت الحلم لواقع ملموس وتحولت لمشروع قومى

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" من أهم المبادرات التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى خلال السنوات الأخيرة، تلك المبادرة التى تحولت لمشروع قومى يهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكدت خطاب، أن المبادرة تهدف أيضا للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، إضافة إلى توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، وتستهدف فى المقام الأول ذوى الهمم، النساء المعيلات والمطلقات، الأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تهدف أيضا لاشعار المجتمع المحلى بفارق إيجابى فى مستوى معيشتهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، واخيرا الاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، متابعة:" هذه المبادرة حولت الحلم لواقع ملموس على أرض الواقع".