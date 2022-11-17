العراق.. ثاني حريق داخل مطار بغداد خلال 48 ساعة

بغداد: تمكن فرق الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق اندلع في مطار بغداد الدولي والسيطرة على النيران دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكر الدفاع المدني في بيان، أن “فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل صالة نينوى للمسافرين المكونة من طابقين فجر الخميس، بمشاركة 15 فرقة إطفاء متخصصة بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضاف البيان أن “فرق الدفاع استنفرت وأخمدت الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP وعدد من مكاتب السفر واضطرت إلى كسر الأقفال والدخول لتلك المكاتب المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

من جانبها، أفادت إدارة مطار بغداد الدولي بأن الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تمت السيطرة عليه من قبل العاملين في المطار وفرق الدفاع المدني، مؤكدة أن “هناك بعض الخسائر المادية الطفيفة”.

وأضافت في بيان، أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة، مشيرة في ذات الوقت إلى تأخير بعض الرحلات الجوية للمسافرين.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، من إخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف 3 عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

