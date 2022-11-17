انت الان تتابع خبر بينها مكافحة غسل الأموال.. معهد التطوير القضائي ينظم ورشتين ويختتم واحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونظم معهد التطوير القضائي، ورشة عمل لمناقشة موضوعة (مشروع كسر حاجز الصمت لتعزيز المسالة الحكومية والإجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب" بالتعاون مع مكتب يونسكو العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الورشة كانت حلقة نقاشية تبادل فيها الحاضرون الآراء وطرح المشكلات وحلولها".



وأضاف أن الورشة "ترأسها رئيس هيئة الإشراف القضائي وممثل مكتب اليونسكو في العراق وحضرها عدد من القضاة والمدعين العامين من كافة محاكم الاستئناف ومدير التنظيم المرئي والمسموع في هيئة الإعلام والاتصالات".

فيما، نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل لمناقشة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بالتعاون مع مكتب مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الورشة نظمت للمحققين القضائيين من مختلف محاكم الاستئناف، وحاضر فيها محاضرين اثنين من مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة (22) محققا قضائيا".



الى، ذلك، اختتم معهد التطوير القضائي، ورشة عمل بعنوان (تنمية مهارات الباحثين الاجتماعيين في محاكم الأحوال الشخصية) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الورشة حاضر فيها قضاة ومحاضرين من وزارة التعليم العالي/ مكتب البحوث النفسية" لافتا إلى أنها "استمرت لمدة (5) أيام وشارك فيها (20) باحث من كافة محاكم الاستئناف".