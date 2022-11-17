انت الان تتابع خبر راكوتين فايبر تحتفل بالمونديال بملصقات جديدة، وألعاب تفاعلية، وفلاتر، وبوت محادثة جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - راكوتين فايبر، الشركة الرائدة في مجال المراسلة الخاصة والآمنة، والتواصل الصوتي، تعلن عن إطلاق مجموعة جديدة من المميزات المتعلقة برياضة كرة القدم، وفي مقدمتها بوت محادثة، وفلاتر AR، وحزمة ملصقات، وقنوات رياضية محلية وعالمية لمتابعة آخر الأخبار من الفعاليات العالمية، ستتوفر هذه الخواص في شهر نوفمير، وستبقى متوفرة لمدة شهرين.تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شهرةً وشعبيةً حول العالم، مع جمهور يقدر بالمليارات من أكثر من 200 دولة حول العالم، واحتفاءً بالرياضة وقدرتها على توحيد الشعوب والدول من كل الأطياف والألوان، أطلقت فايبر حملةً جديدةً تمكن مستخدميها من المتابعة والتفاعل مع جميع أخبار لعبة كرة القدم خلال موسم بطولة العالم.ستساعد حملة فايبر الجديدة الملايين من مستخدمي التطبيق على الاحتفال بالرياضة، مع خاصية التنبؤ بنتائج المباريات عبر بوت الدردشة الجديد، لإلهام المنافسة الودية داخل مجموعات الدردشة، وإلى جانب متابعة فرقهم المفضلة، يمكن لتوقعات المستخدمين أن تُنشر في لوحة عالمية خاصة بالنتائج، وأن يدخلوا السحب على جوائز قيمة، تتضمن هدايا وجوائز إضافية تختلف بحسب الدول والأقاليم الجغرافية للمستخدمين.

ومميزات أخرى تتضمن:

- فلاتر الواقع المعزز AR Lenses: ستطلق شبكة فايبر فلاتر AR تتضمن إطارات بنسق كرة القدم، وتصاميم مستوحاة من نتائج المباريات، وغيرها الكثير.

- فلاتر الألعاب Gamified Lenses: لتُمكّن المستخدم من تجربة إحراز هدف بنفسه، أو ليرى كم مرة يمكنه نطح الكرة.

- الملصقات Stickers: المجموعة الجديدة من الملصقات ستتضمن صوراً رياضيةً من وحي المونديال باللغة الانجليزية، إلى جانب 18 لغة أخرى.

- القنوات الرياضية: تسع قنوات إعلامية على تطبيق فايبر لتضمن وصول آخر الأخبار والتحديثات الهامة للمستخدمين عن فرقهم المفضلة.

"مع وجود العديد من مشجعي كرة القدم المتحمسين حول العالم، ومع جمهور Viber العالمي، أردنا تمكين مستخدمينا من المشاركة والبقاء على اتصال مع بعضهم البعض. نحن متحمسون لتقديم العديد من المكافآت المختلفة والمحتوى التفاعلي لمستخدمينا"

Atanas Raykov, Senior Director Growth Top Market - Rakuten Viber

وأضاف Raykov: "يمكن لمستخدمينا الاحتفال بفوز فريقهم المفضل مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم، كما أن مشاركة التوقعات، أو معرفة نتائج المباريات، أو التحقق من لوحة المتصدرين ستكون بنفس سهولة فتح تطبيق Viber".

روابط الوصول إلى محتويات الحملة:

بوت الدردشة: https://vb.me/footballworld2022-AR

مجموعة الملصقات: https://vb.me/Football-World-2022-ar



الفلاتر:

تحدي كرة القدم: https://vb.me/football-challenge-lens

الاحتفاء بالأهداف: https://vb.me/cheering-goals-lens

عناصر كرة القدم: https://vb.me/football-elements-lens

قناة GOAL Arabia:

https://vb.me/GOAL-Arabia



عن راكوتين فايبر

بقاعدة مستخدمين عالمية وسنوات حصد فيها ثقة مئات الملايين، يربط تطبيق فايبر المستخدمين من جميع أنحاء العالم، ومن كل الجنسيات، والأطياف، ويقدم لهم الكثير من المميزات للتواصل مثل: المحادثات الفردية المباشرة، ومكالمات الفيديو، وغرف الدردشة الجماعية، والمجتمعات، وإمكانية الاطلاع على جديد علاماتهم التجارية المفضلة، والمشاهير، والتواصل معهم.

يضمن فايبر لمستخدميه بيئةً آمنةً وحرةً لمشاركة آرائهم وأفكارهم ومشاعرهم، وهو جزء من مجموعة راكوتين الدولية Rakuten Group Inc الشركة الرائدة عالمياً في التجارة الالكترونية والخدمات المالية، كما أنه الأداة الرسمية للتواصل، وشريك نادي كرة السلة الأمريكي الشهير Golden State Warriors.