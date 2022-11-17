الصفقة التاريخية مع الغرب .. بولندا تستعد لتقسيم أوكرانيا والبداية «كتيبة من البولنديات المرتزقة»

الشارقة - اميمة ياسر - قامت بولندا بتنفيذ خطة للسيطرة على غرب أوكرانيا وتقسيم البلاد كمحاولة لتكرار الصفقة التاريخية مع الغرب بعد الحرب العالمية الأولى وذلك بحسب سكاي نيوز وتصريحات خبراء عسكريون لها.

وتحدثت وسائل إعلام غربية وبولندية، على مدار الأيام الماضية، عن أن وارسو أطلقت خطة لاستعادة "أراضيها التاريخية" من أوكرانيا.

ووفق صحيفة "زينيك" البولندية، في تقرير مؤخرا، فإنّ وارسو بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي تتضمن:

إدخال كتيبة من البولنديات لأوكرانيا كمرتزقة.

نحو 1800 متطوع بولندي يقاتلون حالياً بأوكرانيا.

وارسو ستشارك جيرانها في بعض أراضي.

المرتزقة البولنديون يتمركزون على طول خط المواجهة بأكمله.

المقاتلون البولنديون يتواجدون بجميع الوحدات الرئيسة تقريباً بالجيش الأوكراني.

ضم ناعم

وتتهم روسيا بولندا بمحاولة "ضم ناعم" للأراضي الأوكرانية، بعد توقيعهما في أغسطس الماضي، اتفاقا يقضي بتسهيل عمليات عبور شحنات الحبوب عبر نقاط التفتيش الحدودية المشتركة بين البلدين.

وانحازت بولندا لأوكرانيا وزودتها بأسلحة قيمتها 1,6 مليار دولار ضد الهجوم الروسي، كما عززت قدراتها اللوجستية والأمنية لمقاطعة روسيا ومن أبرز تحركاتها:

طالبت موسكو بـدفع تعويضات مالية مقابل خسائرها بالحرب العالمية الثانية في عام 1939.

دشنت قناة تتيح لها الوصول لبحر البلطيق دون المرور بالمياه الإقليمية الروسية في سبتمبر الماضي.

عقدت صفقات أسلحة مع كوريا الجنوبية بقيمة 13.7 مليار دولار ضمنها شراء 48 مقاتلة.

افتتاح خط أنابيب للغاز مع سلوفاكيا بهدف تعويض نقص الإمدادات الروسية وتعزيز أمن الطاقة.

توسيع قدراتها العسكرية وزيادة إنفاقها الدفاعي من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2023.

طلبت هذا العام 1000 دبابة من طراز كيه 2 و600 مدفع هاوتزر من طراز كيه 9 بينما تعتزم البدء في 2026 في إنتاج دبابات كيه 2 الخاصة بها.

وقعت مع أوكرانيا، في يونيو الماضي، اتفاقية لتصنيع السلاح والمعدات العسكرية.

ووفق السياسي الأوكراني المعارض إيليا كيفا، في تصريحات سابقة فإنه "سيتم ضمّ جزء من الأراضي الأوكرانية إلى دولة بولندا قريباً"، مؤكدا أن "العمل بدأ من أجل إنشاء خطّ الدفاع عن غربيّ أوكرانيا."