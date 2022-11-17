شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه فى انتظار محتكرى الأرز.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان: "الأمن الغذائى خط أحمر".. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه فى انتظار محتكرى الأرز.. قرار حكومى باعتباره "سلعة استراتيجية".. الدولة اعتبرته أولوية للمواطن.. ويعامل معاملة المواد البترولية والقمح والسكر.

ويُلقى موقع "برلمانى" عبر تقريره الضوء على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وما ينتج عن هذا القرار من تبعات.

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"الأمن الغذائى خط أحمر".. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه فى انتظار محتكرى الأرز.. قرار حكومى باعتباره "سلعة استراتيجية".. الدولة اعتبرته أولوية للمواطن.. ويعامل معاملة المواد البترولية والقمح والسكر



