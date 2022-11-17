شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"النواب": لجنة العفو إحدى أهم مكتسبات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان، خاصة وأن المواطن هو المحرك الأساسي فى عملية التنمية، وذلك من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى ترجمة صريحة للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى.

وأكد عامر، على أن جهود لجنة العفو الرئاسي تتوافق مع الجمهورية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وذلك من خلال استمرار الإعفاء عن المسجونين وفقا للضوابط الموضوعة، لافتا إلى أن الدولة المصرية دشنت الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وكانت إحدى الأسس التي قامت عليها هي الحرية الشخصية، وتناولت الاستراتيجية هذا الأمر بقوة، وهذا ما يتم ترجمته من خلال عمل اللجنة وسلسلة الاعفاءات المتوالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة تعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمصريين.

وتابع عامر:" استمرار خروج العشرات من الشباب بشكل دوري أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، وأحد آليات مفهوم الجمهورية الجديدة التي ترحب بالجميع ولا تقصى أحد".