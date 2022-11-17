16 نوفمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في كلمة تم بثها عبر الفيديو أمام قادة مجموعة العشرين المجتمعين في جزيرة بالي الأندونيسية أن الضربة الصاروخية في بولندا «ليست سوى رسالة من روسيا إلى قمة مجموعة العشرين».
وحذر من وجود «دولة إرهابية بينكم، علينا الدفاع عن أنفسنا ضدها»، في إشارة إلى روسيا، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: الضربة في بولندا «رسالة» من موسكو إلى مجموعة العشرين وروسيا «دولة ارهابية بينكم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.