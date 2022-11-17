زيلينسكي: الضربة في بولندا «رسالة» من موسكو إلى مجموعة العشرين وروسيا «دولة ارهابية بينكم»

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في كلمة تم بثها عبر الفيديو أمام قادة مجموعة العشرين المجتمعين في جزيرة بالي الأندونيسية أن الضربة الصاروخية في بولندا «ليست سوى رسالة من روسيا إلى قمة مجموعة العشرين».

وحذر من وجود «دولة إرهابية بينكم، علينا الدفاع عن أنفسنا ضدها»، في إشارة إلى روسيا، بحسب نص الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».