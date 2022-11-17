تحقيقات وخسائر قانونية تحاصر ترشح ترمب الثالث

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حملة ترشحه الثالث للبيت الأبيض بعد أسبوع واحد فقط من عرض منتصف نتائج انتخابات التجديد النصفي المخيب للآمال للجمهوريين.

وقال ترمب أمام جمهور من عدة مئات من المؤيدين في نادي Mar-a-Lago، حيث كان يقف تحيط بها الأعلام الأمريكية واللافتات التي تحمل شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى». قال، رسميًا في بداية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024: «عودة أمريكا تبدأ الآن».

فهل سيتمكن ترمب المحاصر من الفوز بالترشح؟

انتفاضة وضعف

وفي عام 2020 أشعل ترمب فتيل انتفاضة الكابيتول ودفع الديمقراطية الأمريكية إلى حافة الهاوية.

وتعد حملة ترمب منعطفا جريئا لأنه أول رئيس يتم عزله مرتين، والذي انتهت ولايته باقتحام مؤيديه لمبنى الكابيتول في محاولة مميتة لوقف الانتقال السلمي للسلطة في 6 يناير 2021.

كما يدخل السباق في لحظة ضعف سياسي عميق. وكان يأمل في إطلاق حملته في أعقاب الانتصارات المدوية للحزب الجمهوري في منتصف المدة، والتي يغذيها المرشحون الذين صعدهم خلال الانتخابات التمهيدية هذا العام. وبدلاً من ذلك، خسر العديد من هؤلاء المرشحين، مما سمح للديمقراطيين بالاحتفاظ بمجلس الشيوخ وترك للحزب الجمهوري طريقًا إلى أغلبية ضئيلة فقط في مجلس النواب. تلقي اللوم

وتم إلقاء اللوم على ترمب في الخسائر من قبل الكثيرين في حزبه، بما في ذلك عدد متزايد ممن يقولون إن النتائج توضح أن الوقت قد حان ليتجاوزه الحزب الجمهوري والتطلع إلى المستقبل، مع خروج حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من انتخابات الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى محاولته إضعاف صعود منافسيه المحتملين، فإن قرار إطلاق ترشيحه قبل انتخابات 2022 قد تم تحديده بشكل كامل أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه سلسلة من التحقيقات الجنائية المتصاعدة، بما في ذلك العديد منها التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام.

وهي تشمل التحقيق في مئات الوثائق ذات العلامات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مار إيه لاغو، والتحقيقات الحكومية والفدرالية الجارية حول جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

الصدع السياسي

وبينما قضى ترمب الأشهر الأخيرة في إثارة استفزاز عودته، كان مساعدوه يرسمون الخطوط العريضة للحملة التي تم تصميمها على غرار عمليته عام 2016، عندما تحدى ترمب ومجموعة من مساعديه الصعاب، واستطاع الفوز من خلال استغلال خطوط الصدع السياسي العميقة واستخدام البيانات الصادمة لجذب انتباه وسائل الإعلام بلا هوادة.

وعاد ترمب إلى هذا الخطاب القاتم في حديثه، حيث رسم البلاد في عهد الرئيس جو بايدن بعبارات مروعة، واصفًا «الشوارع الملطخة بالدماء» في «مدن بالوعة» و «غزو» على الحدود وحظي بالتهليل حيث تعهد بإعدام المدانين ببيع المخدرات.

وقال «نحن أمة في حالة انحدار». «نحن هنا الليلة لنعلن أنه لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو».

وتجنب على وجه الخصوص الحديث عن انتخابات 2020، متجنبًا نظريات المؤامرة المتطرفة التي غالبًا ما تهيمن على تجمعاته. ومع ذلك، تضمن الخطاب العديد من المبالغات والانحرافات، حيث قدم نفسه على أنه «ضحية» للمدعين العامين الضالين و «والفساد في واشنطن».

رفض ترشحه

ووفقًا لـ AP VoteCast، وهو استطلاع شمل أكثر من 94000 ناخب على مستوى البلاد. ووجد استطلاع للرأي أجرته AP-NORC في أكتوبر أن حتى الجمهوريين لديهم تحفظات بشأن بقائه حاملا لواء الحزب، حيث قال 43 % إنهم لا يريدون رؤيته يترشح للرئاسة في عام 2024.

ويطرح ترشيح ترمب أسئلة عميقة حول مستقبل أمريكا الديمقراطي.

لقد استهلكت الأيام الأخيرة من رئاسته في جهد يائس للبقاء في السلطة، مما أدى إلى تقويض تقاليد الانتقال السلمي التي تعود إلى قرون. وفي العامين الماضيين منذ خسارته، أدت ادعاءاته المستمرة - التي لا أساس لها - بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع إلى تآكل الثقة في العملية السياسية في البلاد. بحلول (يناير) 2021، وقال حوالي ثلثي الجمهوريين إنهم لا يعتقدون أن بايدن قد تم انتخابه بشكل شرعي في عام 2020، وفقًا للاستطلاع.