الاحتلال ينشر أسلحة آلية لقمع الفلسطينيين

في منطقتين مضطربتين في الضفة الغربية المحتلة، قام الاحتلال الإسرائيلي بتركيب أسلحة آلية يمكنها إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الإسفنجي على المتظاهرين الفلسطينيين، ووضعها فوق مخيم مزدحم للاجئين الفلسطينيين. وتقول إسرائيل إن الذكاء الاصطناعي ينقذ الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية، لكن النقاد يرونها خطوة أخرى نحو واقع بائس تقوم فيه إسرائيل بضبط احتلالها المفتوح للفلسطينيين، مع إبقاء جنودها بعيدًا عن طريقالأذى.



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