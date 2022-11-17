شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: فيرجسون منعني من مانشستر سيتي وتفوقت على ميسي والأرقام تلاحقني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصريحات نارية جديدة قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم.

رونالدو يعترف بقربه من مانشستر سيتي

واعترف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأنه كان قريبا من التعاقد مع مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل السير أليكس فيرجسون لتغيير رأيه، ويقنعه بالعودة إلى مانشستر يونايتد.

وأجرى رونالدو مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان والذي تم بثه مساء الأربعاء، حيث أطلق العديد من التصريحات القوية.



وقال رونالدو عن تواصله مع مانشستر سيتي: "حسنًا، بصراحة، لقد كان الأمر قريبًا. تحدثوا كثيرا وقال جوارديولا إنهم حاولوا جاهدين استقدامي، لكن كما تعلم، بالنظر إلى تاريخي في مانشستر يونايتد، وما يشعر به القلب، وأنك كنت هناك في السابق (في مانشستر يونايتد)، فهذا يصنع الفرق. وبالطبع أيضًا، السير أليكس فيرجسون".

رونالدو يكشف دور فيرجسون في عودته إلى يونايتد

وأضاف: "لذلك فوجئت، لكنه بالقدر ذاته كان قرارا واعيا، لأن القلب يتكلم ويتكلم بصوت عال في تلك اللحظة، أعتقد أن فيرجسون كان المفتاح، كان هذا هو الفارق في تلك اللحظة، لا يمكنني أن أكون مخلصًا إذا كنت سأفعل ذلك، لن أقول إن مانشستر سيتي لم يكن قريبًا، لكنني أعتقد أنني اتخذت قرارًا واعيا، أنا لست نادما في وقت ما وكما ذكرت من قبل، كان السير أليكس فيرجسون هو المفتاح".

وأردف: "نعم فعلت لقد تحدثت معه قال لي: من المستحيل أن تذهب إلى مانشستر سيتي، وقلت له: حسنًا أيها الرئيس، لذلك اتخذت القرارات وأكررها بكل تأكيد وبضمير أنه كان قرارًا جيدًا".

وتحدث رونالدو عن مباراته الأولى بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، وقال: "حسنًا، كان الشعور رائعًا، لكن ليس فقط في يوم المباراة، شعرت في الأسبوع الذي سبقه أن كل شيء تغير، العالم يتحدث عني ويقول: كريستيانو لقد عدت إلى بيتك حيث تنتمي".

واستطرد: "لذلك كانت لحظة خاصة أن أعود إلى مانشستر يونايتد لتقديم أداء لجمهورنا، وبالطبع تسجيل هدفين كان أفضل ترحيب تلقيته في أولد ترافورد. لقد كان يومًا لا يُنسى ويومًا لا يُصدق، نعم ترنيمة فيفا رونالدو، كما أخبرتك من قبل، المشجعون بالنسبة لي هم كل شيء".

رونالدو يكشف عن سعادته بالتفوق على ميسي في بيع القمصان

وسأل مورجان رونالدو عما إذا كان سعيدا ببيع أكبر عدد من القمصان في 24 ساعة أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك ميسي، أجاب رونالدو: "بالطبع كنت كذلك كما تعلمون، فأنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام القياسية تلاحقني، رقم آخر في سجلاتي".

وسئل رونالدو أيضا عن تغريدة العودة إلى مانشستر يونايتد التي حظيت بالإعجاب أكثر من أي تغريدة أخرى على "تويتر"، فرد: "إنها لحظة جيدة، لا أحد يتوقع ذلك لأن الأمور تغيرت في 72 ساعة عما كنت تخطط له، كانوا يتحدثون ليس فقط عن مانشستر سيتي ولكن الأندية الأخرى أيضًا، مانشستر يونايتد لم يكن موجودًا بين هذه الفرق لكنه فاجأ الكل وحتى أنا".

وانتقل رونالدو للحديث عن رأيه في تجربته مع مانشستر بونايتد بمرور الوقت، مختتمًا حديثه: "عندما وقعت مع مانشستر يونايتد، اعتقدت أن كل شيء قد تغير بعد مرور 13 عامًا، كنت في ريال مدريد تسع سنوات و3 سنوات في يوفنتوس، وعندما وصلت، اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفًا، كما تعلمون، التكنولوجيا والبنى التحتية وكل شيء، لكنني فوجئت، بطريقة سيئة، لأنني رأيت أن كل شيء كان على حاله".