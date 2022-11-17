شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن الشيوخ": توجيهات الرئيس السيسي بحصر الشهداء تؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بأسر الشهداء، وتقديرا لما قدموه من تضحيات بذلوا فيها الغالي والنفيس من أجل الوطن.

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، مضيفة "مصر لا تنسي أبنائها أبدا خاصة من ضحوا بأرواحهم لأجلها".

وأكدت رشا اسحق، أن الشعب المصري سيظل يتذكر تضحيات أبنائه بفخر وعزة وكرامة، قائلة: "التاريخ سيظل يذكر مسيرة وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة عبر التاريخ، لنستلهم منهم روح العزيمة والعطاء، ولتكون نبراسا لنا وقدوة في العمل وحب الوطن، والدفاع عنه، ودحض الإرهاب فى أوكاره".

يذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسى وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر فى الحروب السابقة بدايةً من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

كما وجه الرئيس السيسى بصرف حافز مادى استثنائى لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وتعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية، كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.