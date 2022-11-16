شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الركراكي يستدعي نجم البريميرليج لقائمة المغرب في المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قرر وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي، استدعاء نجم الدوري الإنجليزي، للتواجد مع قائمة أسود الأطلسي، في نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

أنس الزروري يعوض استبعاد حارث من قائمة المغرب في المونديال

وكان أمين حارث نجم المنتخب المغربي، تعرض للإصابة ويحتاج فترة للعلاج، ليقرر المدرب وليد الركراكي استبعاده قبل خوض المنافسات.

وأعلن المنتخب المغربي اليوم الأربعاء، عن استدعاء أنس الزروري نجم بيرنلي الإنجليزي، للإنضمام إلى القائمة خلال منافسات مونديال قطر 2022.

وقال المنتخب المغربي في بيان له اليوم"وليد الركراكي يوجه الدعوة لأنس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر".

وجاء قرار مدرب المنتخب المغربي بضم الزروري ليحل محل نجم مارسيليا الفرنسي أمين حارث الذى تعرض لإصابة قوية في الركبة أثناء مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الفرنسي.

مجموعة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم

ويلعب منتخب المغرب نهائيات مونديال قطر، ضمن المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات بلجيكا، كرواتيا وكندا.