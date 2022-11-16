انت الان تتابع خبر صلاح الدين تصدر توضيحاً يخص تعطيل الدوام الرسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي في مدن المحافظة.

وقال ديوان المحافظة في توضيح، "تدوالت بعض مواقع التواصل الإجتماعي اخباراً غير صحيحة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في مدن المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية، نؤكد أن الخبر غير صحيح".

وقررت مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين بحسب بيان لمكتب مكتب قائممقام سامراء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات يوم غد.