انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تكشف حقيقة نزاع عشائري في "الشرش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الأربعاء، وجود نزاع عشائري في ناحية الشرش.

وقالت القيادة في بيان، "ننفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن نزاع عشائري في ناحية الشرش ادى الى اصابة شيخ عشيرة في منطقة حساسة، ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عار عن الصحة ولا اساس له".

ودعت القيادة المواطنين الى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين".