استهداف ناقلة نفط في خليج عمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول دفاعي: إن ناقلة نفط في خليج عمان تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار محملة بقنابل، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وأشار إلى إن الهجوم كان قبالة سواحل عمان، مشترطا حجب هويته، لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا، حسب وكالة «اسوشيتد برس».

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، المنظمة العسكرية البريطانية التي تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، إنها على علم بالواقعة، وإن التحقيق فيها انطلق. وقال المسؤول إن الناقلة المستهدفة «باسيفيك زيركون»، وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، في سنغافورة، للملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.