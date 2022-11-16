الحوثيون اختطفوا 17 ألف يمني

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وقالت في تقرير إنها وثقت قيام ميليشيات الحوثي باعتقال واختطاف 16,800 يمني، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية أغسطس 2022، وإن المختطفين يمثلون كل شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والنساء.ولفتت الشبكة إلى توثيق 96 اعتقالا لمحامين وقضاة، و93 اعتقالا لأطباء، و376 اعتقالا لموظفين وإداريين، و293 اعتقالا لعمال نظافة ومهمشين، و81 اعتقالا لأجانب ولاجئين، و78 اعتقالا للتجار.
وأكدت الشبكة في تقرير تفصيلي حول جرائم الاختطاف والإخفاء القسري في سجون ميليشيات الحوثي، أن أكثر من 4201 مختطف مدني لا يزالون في سجون جماعة الحوثي حتى اللحظة، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بيانتهم.
وأضافت أنه لا يزال نحو 1317 مواطنا مخفيا قسرا في سجون جماعة الحوثي، بينهم 84 امرأة، و76 طفلا.
وقال التقرير: إن جماعة الحوثي قامت بإخضاع نحو 4012 معتقلا ومختطفا ومخفيا قسرا للتعذيب النفسي والجسدي، واتخاذهم دروعا بشرية وتصفية داخل سجون الحوثي، منهم 463 حالة تم اتخاذهم دروعا بشرية.
وأضاف أنه تم توثيق 147 حالة تصفية داخل السجون، 282 وفاة بسبب الإهمال في السجون، و92 وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية بعد حرمانهم من وصول العلاج اللازم إليهم، وأصيب 52 معتقلا بفشل كلوي، وشلل كلي أو نصفي، نتيجة التعذيب والإهمال من جماعة الحوثي.
وفي سياق الانتهاكات الحوثية أكدت مصادر حقوقية تعرض عارضة الأزياء الفنانة الشابة انتصار الحمادي، للضرب والعنف في سجون جماعة الحوثي، مما أدى إلى كسر في عظمة أنفها. وقالت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري، إن مصادرنا أبلغتنا عن تعرض انتصار الحمادي للتعنيف والضرب، مما أدى إلى كسر أنفها من السجانة المدعوة أم الكرار (كريمة المروني).
وأوضحت أن القيادية الحوثية أم الكرار، تسببت في إقدام كثير من الضحايا على محاولات الانتحار، بسبب تعنيفها لهن داخل السجن، وأشارت إلى ممارسة جماعة الحوثي ضغوطا على ذوي الحمادي لعدم النشر، وإثارة الرأي العام عن قضية ابنتهم، حتى يتغاضى عنها المجرمون ويقوموا بإخراجها.
المختطفون من قبل الحوثي
- 512 شخصية اجتماعية
- 389 سياسيا
- 464 ناشطا
- 340 إعلاميا
- 374 امرأة
- 176 طفلا
- 342 تربويا
- 216 خطيب مسجد
- 217 طالبا
- 154 أكاديميا
مشاهدات يمنية
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