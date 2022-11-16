360 اعتداء على الصيادين الفلسطينيين في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتدت بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

ووثق مركز حقوقي تنفيذ قوات الاحتلال 360 اعتداء على الصيادين في قطاع غزة منذ بداية العام الحالي، نتج عنها إصابة 24 صيادا واعتقال 59 آخرين، ومواصلة منع تصدير أسماك القطاع للضفة الغربية منذ أيام عدة.

وفي طولكرم بالضفة الغربية اعتدى مستوطنون على المزارعين وأتلفوا محاصيلهم، وذلك بعد اقتحام المنطقة بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل إغلاق بلدة كفل حارس بسلفيت، وشنت حملة دهم واسعة في البلدة.

على صعيد آخر، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها: إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ووفق الوكالة، يقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

على الصعيد نفسه، هدمت القوات الإسرائيلية مرفقة بتعزيزات عسكرية، أمس، منزلا تبلغ مساحته 70 م في قرية صور باهر، جنوب شرق القدس، بدعوى البناء دون ترخيص. وقالت مصادر إن المنزل شيد قبل4 أشهر فقط، ويقطنه زوجان وطفلاهما.

وفي إطار مختلف، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى رفض دولي لبرنامج الحكومة المزمع تشكيلها في إسرائيل بعد فوز أحزاب يمينية في انتخابات الكنيست.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن انتخابات إسرائيل تمخضت عن فوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفا».