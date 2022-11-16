الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في نينوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس، الإطاحة بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش بمحافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام في بيان: «من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره؛ نفذت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عملية خاطفة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام الإرهاب».

وبينت أن الإرهابي كان يشغل منصب الحارس الشخصي لمسؤول جنوب نينوى التابع لما يسمى (لولاية دجلة) قبل عمليات التحرير، وحاليا يعتبر مسؤول الدعم اللوجستي، ونقل الخلايا النائمة لجنوب محافظة نينوى.