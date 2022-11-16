شكرا لقرائتكم خبر عن مثمنا جهود لجنة العفو..برلمانى: الرئيس يحرص على تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعلي من قيمة احترام حقوق الإنسان والحرص على تطبيقه بمفهومه الشامل في كل مجالات الحياة.

وأضاف الأشموني، أن القيادة السياسية تعمل على جميع الملفات لتوفير حياة كريمة للمواطن، وشعار أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع أمر واقع بالفعل، ويتضح ذلك جليا في قرارات القيادة السياسية وإنجازاتها في العديد من الملفات، والحرص على مشاركة الجميع في بناء مصر الحديثة.

وثمن عضو مجلس النواب جهود لجنة العفو الرئاسي التي تم إحياؤها من جديد بقرار من الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، وتوسيع اختصاصاتها، وبذلت جهودا ملموسة على مدار الأشهر الأخيرة في فحص طلبات العفو، وتجاوز عدد المفرج عنهم سواء بعفو رئاسي أو قرار إخلاء سبيل محبوسين احتياطياً الألف سجين، واليوم يتم إخلاء سبيل قائمة جديدة تضم 30 شخصا، وهو يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار الأشموني، إلى أن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد الجهود الملموسة للجنة العفو الرئاسي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات وعلى مستقبل الشباب فى ظل دعم عملية دمج المفرج عنهم في المجتمع والسعي لإعادتهم إلى أعمالهم.