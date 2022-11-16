ولي العهد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء كوريا

وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية "سوينغ نام" رئيس وزراء كوريا هان دوك سو.
وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعزيزه في مختلف المجالات.
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