شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب رونالدو عن تدريبات منتخب البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن سر غياب كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، عن تدريبات بلاده اليوم استعدادًا لمونديال قطر.

وشهدت تدريبات المنتخب البرتغالي، غياب كريستيانو رونالدو، قبل أيام قليلة من انطلاق أهم الأحداث الكروية بالعالم، وهي بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

مرض المعدة يُبعد رونالدو من التدريبات

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس البريطانية"، أن غياب رونالدو عن تدريبات بلاده، جاءت إثره تعرضه لوعكة صحية، اليوم الأربعاء، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتابعت: "رونالدو غاب عن مران منتخب البرتغال اليوم، بسبب معاناته من مرض في المعدة، وسوف يكون جاهز بشكل طبيعي لخوض غمار المونديال".

ويتواجد المنتخب البرتغالي في معسكر مغلق قبل خوض منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة برفقة كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

إزالة صور رونالدو من ملعب أولد ترافورد

ويواجه رونالدو العديد من الأزمات في الوقت الحالي مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد هجومه الأخير ضد الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق وإدارة النادي، وبات قريب من المغادرة في يناير المقبل بعد أن تم إزالة صوره من ملعب أولد ترافورد.