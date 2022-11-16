أول تعليق من بايدن على إعلان ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في عام 2024.

وكتب بايدن تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدته، التي كتبها من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين، إن "دونالد ترامب خذل أمريكا".

وأرفق الرئيس الأمريكي تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على "اقتصاد مزور لصالح الاثرياء" و"هاجم النظام الصحي" و"دلل المتطرفين" و"هاجم حقوق المرأة" و"حرّض العصابات العنيفة" من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، متعهدا بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال ترامب، من خلال منتجعه مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إنه: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أُعلن الليلة ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد ألمح إلى محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي وسط انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما أثار تكهنات بأنه يتجه لإعادة المنافسة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في عام 2024 وقبل دقائق من ظهوره في حدث لإعلان الترشح، قدمت حملة ترامب (76) أوراقا اتحادية لإعلان ترشحه للمنصب مرة أخرى، ليصبح أول منافس رئيسي من أي من الحزبين يعلن رسميا خوض الانتخابات المقبلة.

وفي خطاب استمر لأكثر بقليل من ساعة واحدة وبُث على الهواء مباشرة على التلفزيون الأمريكي، تحدث ترامب إلى مئات من أنصاره في قاعة مزينة بعدة ثريات عليها عشرات الأعلام الأمريكية.

وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، قدم مساعدو ترامب أوراقا إلى لجنة الانتخابات الاتحادية الأمريكية لتشكيل لجنة تسمى "دونالد غيه. ترامب رئيسا لأمريكا 2024".

وابتعد ترامب عن توجيه الاهانات مثلما كان يفعل خلال ظهوره في المناسبات العامة الأخرى، واختار بدلا من ذلك انتقاد رئاسة بايدن ومراجعة ما قال إنها إنجازات سياسية خلال فترته في المنصب.

وقال ترامب: "قبل عامين كنا أمة عظيمة وقريبا سنكون أمة عظيمة مرة أخرى"، موضحاً أنه سيضغط من أجل تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات ووضع قيود على فترات عمل المشرعين وإعادة توظيف أعضاء الجيش الذين تم فصلهم لرفضهم الحصول على لقاح كوفيد-19.