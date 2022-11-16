شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء رحلتين عمرة وقوافل غذائية ثابتة ومتحركة مخفضة وتشجير وزراعة الميادين والمدراس أبرزها.. "مستقبل وطن" ينتشر بفعالياته الخدمية في 19 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث أعلن حزب مستقبل وطن، عن بدء مسابقة "أوائل الطلبة"، في موسمها الثاني، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للإرتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية، اعتبارًا من 1 ديسمبر، وحتى 1 يناير لتحديد أوائل المراحل التعليمية لكل قسم أو مركز.

وفي محافظة قنا،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، للكشف علي أمراض العيون، في محافظة قنا، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وقدمت القافلة الطبية، الكشف الطبي على 460 حالة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية اللأزمة للمواطنين بالمجان، وذلك في مقر المهندس أشرف رشاد الشريف، بمنطقة المساكن أمام معهد خدمة إجتماعية، بالإضافة إلى تحويل 83 حالة لإجراء العمليات، وجاءت القافلة الطبية بالتعاون مع جمعية القنائى للتنمية، كما تم إجراء الفحوصات، ونجحت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على عدد من المرضى من أهالي المحافظة، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، وتحويل حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات.

كما بدأت أمانة العمل الجماهيري بمركز دشنا، فعاليات مبادرة تشجير الحدائق العامة بالمحافظة وتنظيفها، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27، ومبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، وذلك في خطوة تستهدف الحفاظ على البيئة وتوفير هواء نقي والعمل علي استدامة المناطق الخضراء، وبدأ الفريق المشارك مبادرته في حديقة قرية الصبريات بمركز دشنا كبداية، حيث قام بزراعة عدد إضافي من الأشجار وعمليات التنظيف، ويستهدف الوصول إلى أكثر من موقع مختلف قري المركز لإستكمال خطواته.

وفي محافظة القاهرة،

واصلت أمانة قسم 15 مايو، فعاليات ورشة "مهنتك تهمنا"، لليوم الثاني من ورشة الأشغال اليدوية لأمانة ذوى الإحتياجات الخاصة، وشهدت الورشة إقبالًا كبيرًا من المشاركين وتفاعل مع الطلاب وعرض منتجاتهم اليدوية المختلفة.

وفي محافظة الجيزة،

واصلت أمانة مركز البدرشين، إقامة النسخة 98 من سلسلة المعارض التي ينفذها الحزب لتلبية إحتياجات المواطنين، تحت عنوان "الأسرة المصرية" المخفض، في قرية المرازيق، ولاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة في ظل تخفيضات كبيرة سجلها المعرض على السلع مقارنةً بالأسواق.

وفى محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم مينا البصل، فاعلية اتحضر للأخضر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، وذلك للحفاظ على البيئة، ومواجهة التلوث وانتشار الأوبئة والأمراض، وللحفاظ على المظهر الجمالي ونظافة الحدائق، وزراعة الأشجار.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، حملة ميدانية للتوعية بمخاطر التنمر، وتم شرح مفهوم التنمر، وأشكاله، والنتائج السلبية له على الأفراد وعلى المجتمعات، وحملة أخرى للتوعية بطرق انتقاء واستخدام تقاوي الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الجمعية الزراعية، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للفلاحين.

كما نظمت أمانة قسم العطارين، ندوة حول الرياضة وأهميتها للمجتمع، حيث تم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات الرياضية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالتعاون مع أحد معامل التحاليل بالمركز، حيث تم الكشف علي 200 حالة، وعمل تحاليل طبية مجانية، وذلك في مقر أمانة المركز، وشملت القافلة الطبية عدد من التخصصات، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامج للتدريب والتثقيف، بحضور هيئات مكاتب الحزب بأمانات مركز دمياط وقسم أول دمياط وقسم ثاني دمياط ورأس البر بقاعة بالم لاند بالسنانية مركز دمياط، وتناولت المحاضرة، عدد من المواضيع منها، من نحن، وخريطة الأحزاب السياسية، والسلوك والالتزام الحزبي.

وفي محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز إطسا، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، في قرية قلمشاه، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز طنطا، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات، في قرية شوني، وكذلك قافلة الطب البيطرى وقدمت العلاج بالمجان، حيث قدمت الكشف الطبي علي 1730 حالة، في ظل أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، وشملت "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان، هذا بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال الفحص الطبى اللازم، استعدادا لتدخل الجراحي للحالات التي قد تستدعي ذلك، كما قامت قافلة الطب البيطري بالكشف على حوالي 630 كشف على الحيوانات والطيور وصرف الأدوية.

كما بدأت أمانة السياحة والأثار بمركز السنطه، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والمرضى وغير القادرين للتخفيف عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس بتوفير الملابس الشتوي لهم بالمجان، حيث تم توزيع الملابس الشتوي، بقرى ونجوع مركز المركز والتي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرين، تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارس ومواجهة الظروف الاقتصادية.

وفي محافظة كفر الشيخ،

بدأت أمانة العمل الجماهيري بمركز كفر الشيخ، في تنفيذ فعالية "شجرة مثمره من أجل مصر"، بمشاركة أعضاء الأمانة وقيادات الحزب بالمركز، حيث قام فريق من أمانة العمل الجماهيري، بزراعة الأشجار المثمرة، في فناء مدرسة الحمراوي الثانوي، لتجميل المظهر الجمالي للمدرسة.

وفي محافظة مطروح،

أطلقت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، أولى فعالياتها حول التحول الرقمي، حيث استهدفت تعريف المشاركين في الندوة، بأهمية التحول الرقمي، ومراحل تطويره وفوائده وضرورة تطبيقه لرفع كفاءة العمل بكافة المؤسسات لخلق أجواء التيسير، وتوفير الوقت وسرعة انجاز الأعمال، وتوفيرا للوقت والجهد وتقليصا للأعباء المادية وتجنبا للتعقيدات الروتينية ومواكبتا للتطور الحديث فى حصول المواطن علي خدمات متميزة وجادة بطرق حديثة ومتطورة.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة بندر المنيا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 142 حالة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة المنوفية،

واصلت أمانة مركز ومدينة منوف، إقامة معرضا لبيع جميع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في قرية غمرين، وشمل المعرض من مفروشات وملابس العيد وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية، لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وشهد المعرض إقبال وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجوده المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار وطلبوا تكرار عمل مثل هذه المعارض.

كما تواصل أمانة مركز أشمون، تنظيم القافلة الطبية المجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية طليا، وشملت القافلة الطبية تخصصات، أمراض العيون والباطنة والأطفال، بمشاركة نخبة من أطباء الرمد والباطنة والأطفال.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، لأبنائنا الطلاب في القطاع التعليمي، تحت عنوان "أهمية لقاح كورونا"، وذلك بمدرسة بلاط الإبتدائية القديمة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، دورة تدريبية، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، وشارك في الدورة، 115 متدربًا من كوادر الحزب بأمانة المركز، وتضمنت الدورة التدريب على بناء فريق الوقت وذلك في مقر المركز الإستشكافي للعلوم بمدينة موط.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، دورة تدريبية، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، وشارك 65 متدربًا من كوادر الحزب، وتضمنت الدورة التدريب على طرق إدارة الوقت وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

وفرت أمانة مدينة القصير، قافلة غذائية متحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، لمحاربة جشع التجار، حيث نجحت القافلة المتحركة، في توفير منفذ لبيع الأرز بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وتمركزت المنفذ المتحرك أمام الجمعية المصرية بالمدينة.

وفي محافظة جنوب سيناء،

أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، البرنامج التدريبي عن تطوير عمل الأمانات والهيكل التنظيمي ضمن برنامج الحزب التدريبي والتثقيفي لأعضائه وقواعده الحزبية بجميع مدن المحافظة، وتناولت الدورة العديد من النقاط الهامة منها الهيكل التنظيمي و تطوير عمل الأمانات وخريطة الأحزاب السياسية والسلوك الحزبي.

وفي محافظة السويس،

أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، قرعة علنية لإختيار إثنين من أعضاء هيئة المكتب بالحزب لأداء العمرة، وأسفرت عن فوز الإستاذة ابتسام إدريس، والأستاذ احمد خضارى، كما تم تكريم الكوادر الحزبية تقديرا لمجهودهم خلال الفترة الماضية.

وفي محافظة بني سويف،

بدأت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، تنفيذ البرنامج التدريبي التثقيفي لإعداد وتأهيل الكوادر الحزبية بالمحافظة، حيث بدأت أمانة التدريب والتثقيف، تنظيم البرنامج التدريبي في أمانات: الواسطى، الفشن، وسمسطا، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب امانة التدريب والتثقيف، وأعضاء هيئة مكتب أمانات المراكز، واستهدف التدريب تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفاعلة لبناء جيل قادر على القيادة وتنمية مجتمعه، وإكتساب الخبرات السياسية والتنظيمية.

وفي محافظة الشرقية،

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة ثقافية عن "أضرار ومخاطر الزواج المبكر"، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبرى بمقر الحزب بمدينة الزقازيق، وتهدف الندوة إلى تأهيل وتمكين المرأة المصرية بمختلف المراكز والمدن والقري والعزب، كما تم التوعية بمخاطر الزواج المبكر علي صحة الفتاة والتوعية بأهمية الحفاظ علي صحتها وحياتها والأضرار التي ستلحق بها في حالة الزواج المبكر.

وفى محافظة أسوان،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي الموسع لأمانات المراكز والأقسام، ويستهدف البرنامج التدريبي التثقيفى أعضاء هيئات مكاتب المراكز والأقسام، وتأتي هذه الندوة استكمالا لسلسلة الندوات التي بدأت الأسبوع الماضي.

وفى محافظة أسيوط،

واصلت أمانـة المـرأة بمركز أبوتيج، سلسلة ندواتها بوحدات الحزب الحزبية، وفى قرية دوينة لتنفيذ خطط الحزب لإعلاء قيم الاخلاق المصرية من خلال التعرف على حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها من خلال ندواتها التي تجول كافة ربوع وعزب ونجوع القري من خلال وحدات الحزب الحزبية، حيث شاركت مجموعة من سيدات قرية الفليو في ندوة تثقيفية عن الترابط الأسري وحقوق الزوجة وواجباتها.

كما أمانة مركز أبنوب، ندوة تثقيفية تحت عنوان "معا نحو الأخضر"، بالتعاون مع مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية العسكرية.

كما نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة توعية، تحت عنوان "المضادات الحيوية والمسكنات"، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، وتناولت الندوة، ضرورة إستخدام العلاجات الدوائية حسب طريقة الإستخدام المقررة وبناء على كشف طبى والإبتعاد تماما عن إستخدام الأدوية دون كشف، كذلك عدم الإفراط فى إستخدام المسكنات والأولوية فى علاج الأسباب وليس الأعراض.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.