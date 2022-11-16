انت الان تتابع خبر بعد 6 اشهر.. افراج متبادل لناقلات النفط بين طهران واثينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جانبها، قالت وزارة البحرية التجارية اليونانية إن "طهران أفرجت عن ناقلتَي نفط ترفعان العلم اليوناني احتجزهما الحرس الثوري الإيراني في مايو/أيار، ردًا على احتجاز أثينا ناقلة نفط إيرانية".

وبحسب بيان للوزارة اليونانية فإن "المحادثات مع إيران استمرت لأشهر، قبل أن تغادر السفينتان "برودنت وورير"، و"دلتا بوسايدون"، اللتان ترفعان العلم اليوناني وكانتا محتجزتَين منذ 27 مايو/أيار الماضي".



وأشار البيان إلى أن "نائب وزير البحرية التجارية اليونانية زار طهران، اليوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الناقلتين".

وبدأ الخلاف بعدما احتُجزت ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، ومحمّلة بالوقود الإيراني في أبريل/نيسان الماضي قرب أثينا بناء على طلب وزارة الخزانة الأمريكية".

وبررت اليونان قرار احتجاز الناقلة بأنها تطبق العقوبات المفروضة على موسكو، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانية.

