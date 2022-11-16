انت الان تتابع خبر المرور تعيد افتتاح جسر الامانة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، اعادة افتتاح جسر الامانة في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ" الخليج 365، أنه "بمتابعة ميدانية من قبل مدير المرور العام، اللواء الحقوقي طارق الربيعي، تم اعادة فتح طريق محمد القاسم السريع وجسر الاعاشة (جسر الامانة)بشكل اعتيادي امام حركة سير المركبات".



وفي وقت سابق، اغلقت مديرية المرور الجسر للصيانة نتيجة أصطدام مركبة كبيرة محمولة على مركبة اخرى باسفل جسر كراج الأمانة، مما ادى الى حدوث اضرار بالجسر".