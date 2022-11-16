انت الان تتابع خبر مطلوب عروس أمريكية لأطول رجل في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطار (كوسين)، إلى الولايات المتحدة للبحث عن عروس، إذ قال إنه سيحضر مهرجانًا في "فلوريدا" للبحث عن الزوجة المناسبة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن (كوسين) قوله: "يجب أن يكون الأمر سهلًا، فأستطيع أن أعول بشكل جيد ولست بحاجة إلى المال، كما إنني أود أن أعود بزوجتي إلى تركيا".



وأمضى الرجل الذي يبلغ طوله نحو 251 سنتيمترًا، شهورًا في البحث عن فتاة أحلامه، لكنه لم يجد عروسًا مناسبة له.

وقبل رحلته التي استمرت عامًا، إلى روسيا، قال (كوسين): "لقد سمعت أن المرأة الروسية تعشق زوجها إلى الأبد، كما إن الروسيات يفضلن الرجال المهذبين"، مشيراً في حديثه أن "النساء الروسيات يتمتعن بجمال مذهل وروح محبة".

جدير ذكره أن (كوسين) تزوج سابقًا عام 2013 من امرأة سورية تدعى "ميرفي ديبو"، ويبلغ طولها 175 سنتيمترًا وكانت تصغره بـ 10 أعوام.

