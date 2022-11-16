انت الان تتابع خبر النجف تعلن اكمال إجراءات تثبيت العقود وارسالها الى المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظ النجف الاشرف اعلن اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتثبيت العقود ممن لديهم خدمة فعلية اكثر من سنتين لكافة الدوائر في المحافظة وارسالها الى وزارة المالية".وأضافت ان "اخرها دائرة صحة النجف تم اكمال متطلباتها صباح اليوم لغرض ارسالها الى وزارة المالية".