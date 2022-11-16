انت الان تتابع خبر وصفتها بـ"الكاذبة".. باريس تنفي تصريحات طهران بشأن اعتقال فرنسيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أرسل إلى رويترز: "تنفي فرنسا نفيا قاطعا التصريحات الكاذبة لوزير الداخلية الإيراني بشأن مواطنينا الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة في هذا البلد وتُذكر بأنها تعتبر كل هذه الاعتقالات تعسفية".وأشار وزير الخارجية الفرنسي الى "نحن على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين إجمالا الآن بشكل تعسفي في إيران".