العراق يشكل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق القاضي حيدر حنون، أمس، تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى المهمة المودعة في هيئة النزاهة الاتحادية.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون أصدر أمرا وزاريا بتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة برئاسته وعضوية مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، إضافة إلى مجموعة من محققيها يتم اختيارهم من رئيس الهيئة قابلين للتغير، وللهيئة الاستعانة بتحريين وإداريين من موظفيها.

وأوضحت أن تأليف هذه الهيئة يأتي انطلاقا من واجب هيئة النزاهة في منع الفساد ومكافحته بأيسر وأسرع الطرق المتاحة قانونا، ومن أهمية إنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها، ولا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة، وضمن السقف الزمني المحدد.

وأكدت أن هذا القرار يهدف إلى الحد من الفساد وتقليص مسالكه، ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا.

وتسعى الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، إلى معالجة ملفات الفساد الذي يشكل عائقا أمام خطط الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وكشف الجهات المتورطة في ملفات فساد واسترداد الأموال المنهوبة التي تقدر بمليارات الدولارات.