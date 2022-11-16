بايدن يبرئ روسيا من صاروخ بولندا

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ويقال: إن بايدن تحدث عن صاروخ من منظومة إس300- خلال اجتماع طارئ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، وقال للصحفيين بعد الاجتماع، إن المعلومات الأولية تظهر أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.وأصاب صاروخ مزرعة في قرية على بعد نحو 6 كلم من الحدود البولندية مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقا لوزارة الخارجية البولندية.
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