ترمب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، رسميا، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

وقال: «من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة»، متحدثا في منتجعه مار إيه لاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وكان ترمب قد ألمح إلى محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، وسط انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما أثار تكهنات بأنه يتجه لإعادة المنافسة مع بايدن.

وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر: «دونالد ترمب خذل أمريكا»، في رسالة مصحوبة بمقطع قصير يتهمه فيه بـ«مهاجمة الرعاية الصحية».