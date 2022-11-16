شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة وزير السياحة والآثار بـ73 أداة رقابية تحت قبة مجلس النواب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للرقابة، حيث يواجه النواب وزير السياحة والآثار بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا وتنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.