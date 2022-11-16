شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: قرارات العفو الرئاسى تطبيق عملى لاستراتيجية حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرارات الإفراج المتتالية بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، مشيداً بالإفراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم إلى حوالى 1200 شخصا.

واعتبر "عصام"، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على فتح صفحة جديدة مع الشباب، فإلى جانب الإفراج عن المحبوسين تسعى الدولة لإعادة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم ودمجهم في المجتمع من جديد، موجها كل الشكر للقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى على حرصه على وجود تطبيق حقيقى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها على أرض الواقع.

كما وجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، التحية والتقدير إلى لجنة العفو الرئاسي بجميع أعضائها على جهودهم المخلصة وبحث شكاوى أهالي المحبوسين والنظر فيها، وهذا يؤكد على حرص الدولة على مستقبل الشباب وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة.

كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أكد، أن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.