شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب": الاستمرار فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يؤكد ديمقراطية النظام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، سياسة الدولة فى الاستمرار فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بأنه دليل قاطع على ديمقراطية نظام الحكم فى مصر مشيداً بالافراج عن 30 من المسجونين ليصل عدد المفرج عنهم الى حوالى 1200 شخص.

وأكد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم، أن استمرار هذا النهج من الدولة المصرية هو حرص وتطبيق حقيقى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهاً التحية والتقدير الى لجنة العفو الرئاسي بجميع اعضائها على جهودهم المخلصة وبحث شكاوى أهل المحبوسين والنظر فيها وهذا يؤكد على حرص الدولة على مستقبل الشباب وتحقيق أهداف الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق نحو أهداف الدولة الجديدة.

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الكبير على تطبيق نصوص الدستور واستخدام صلاحياته فيما فيه الخير لشباب مصر والافراج عنهم حرصاً على مستقبلهم ولاسعادهم واسعاد اسرهم مؤكداً أن الرئيس السيسى يفى دائماً بما يتعهد به أمام شعبه ولذلك ومنذ اعلانه خلال مؤتمر الشباب الأول عن مبادرة العفو الرئاسي وتبنى هذه الفكرة وها نحن نرى شباب مصر من المحبوسين احتياطياً يتوالى خروجهم من السجن وذلك من خلال عمل مؤسسى وتعاون صادق من مختلف مؤسسات الدولة وفى مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية مع لجنة العفو الرئاسى.