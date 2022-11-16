السعودية وكوريا .. عقود من العلاقات التاريخية والبرامج الاقتصادية المشتركة

تتسم العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا بالتطور الإيجابي المتسارع، وذلك مواكبةً للتنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تُجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن اتصافها بالثبات والاستقرار والنمو الجيد المستمر.

وتأتي الزيارة المرتقبة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية ضمن إطار تعزيز العلاقات على كافة المستويات بين الرياض وسول.

زيارة سابقة لولي العهد

وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا في عام 2019، لزيادة مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأبرمت المملكة وكوريا خلال مسيرة علاقاتهما المتميزة عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، والرياضية، وتنظيم زيارات الوفود الشبابية بين البلدين.

القمة السعودية الكورية 2015

وعزّزت القمة السعودية الكورية التي عقدت في الرياض العام 2015، مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين التي تركزت في بدايتها على المجالات الاقتصادية الخاصة بقطاعي النفط والإنشاءات، ثم تطورت عبر السنين لتشمل مجالات الثقافة، والأغذية، والصحة، والتجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة والذريّة، وأسهمت في تحقيق مزيد من التقدم والتطور.

وقد أسهم في ازدهار التبادل التجاري زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وما يجري في إطارها من تنفيذ لعدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية والعملاقة، وتوسعة بعض المصانع والمنشآت النفطية، والبتروكيماوية والصناعية، والاستفادة من اقتصاديات المعرفة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تملك الشركات الكورية خبرات واسعة فيها.

وأعطى المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا المنعقد عام 2014، بعدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،إذْ أسهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والطب، وتنمية القوى البشرية، والطاقة النووية، والاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الصناعي والتقني.

وعلى مستوى التعاون الحكومي أسس البلدان اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عاماً تقريباً، ويكمن دورها في تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين المملكة وجمهورية كوريا، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل سنتين بالتناوب بين الرياض وسيئول، كان آخرها عقد الدورة الـ19 في شهر ديسمبر 2019م بالرياض.

الرؤية السعودية الكورية 2030

وأطلق البلدان (الرؤية السعودية الكورية 2030)، في أكتوبر عام 2017 حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين؛ لمراجعة التقدم في هذه الشراكة، واعتماد مشروعات الرؤية وخططها التنفيذية، وتذليل الصعوبات في تنفيذها، وبذلك تعد جمهورية كوريا واحدة من ثماني دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030.

وتوافق البلدان من خلال لجنة (الرؤية السعودية الكورية 2030) على 40 مشروعاً ومبادرة مبدئية لتأسيس الشراكة بينهما، وتتوزع هذه المشروعات على خمس مجموعات فرعية لحوكمة اللجنة؛ وذلك بغرض متابعتها ودعمها للوصول إلى أهدافها المرجوة، وهذه المجموعات هي: مجموعة الطاقة والتصنيع، ومجموعة البنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، ومجموعة بناء القدرات، ومجموعة الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وأخيراً مجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.

واتفق البلدان الصديقان على تنويع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الجديدة التي تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للشباب في الدولتين، وفي مقدمتها مجالات الصناعة الحديثة المستقبلية كالسيارات الصديقة للبيئة، وصناعة الروبوتات، وتقنية المعلومات والتواصل، وتقنيات شبكة الجيل الخامس.

الشراكة التجارية

وتعد المملكة المصدر الرئيس لواردات البترول في جمهورية كوريا، حيث ارتفعت واردات كوريا من الخام السعودي بنسبة 2.1% على أساس سنوي (نوفمبر 2020) إلى 24.41 مليون برميل، مقارنة بكمية الواردات المسجلة في الشهر نفسه من العام 2019 وتعد شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات السعودية المستثمرة في السوق الكورية، إذْ تستثمر في أكبر شركة نفطية كورية (S-Oil)، بامتلاكها نحو 60% من القيمة السوقية للشركة.

وحصلت شركة سامسونغ للهندسة ومجموعة هيونداي الكوريتان على عقد لتنفيذ بعض أعمال مشروع حقل الجافورة للغاز في المملكة، بقيمة تفوق 11 مليار دولار. كما دخلت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة شريكاً في مشروع إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، الذي يعد أكبر مشروع من نوعه في المملكة والمنطقة من حيث القدرة الإنتاجية.

وتعد المملكة من أوائل الشركاء التجاريين لجمهورية كوريا في منطقة الشرق الأوسط، فبناءً على البيانات الأولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء حتى شهر أكتوبر من العام 2021م؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا أكثر من 242 مليار ريال سعودي (64 مليار دولار أمريكي) خلال الثلاث سنوات الماضية.

وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى كوريا 69 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع 54 مليار ريال سعودي (15 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م، فيما بلغت واردات كوريا إلى المملكة 10 مليارات ريال سعودي (3 مليارات دولار أمريكي).

التبادل التجاري

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي (إجمالي الصادرات والواردات غير النفطية) بين البلدين، نحو 14 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أمريكي).

ونما حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14% ليبلغ 79 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أمريكي)، وشكّلت صادرات المملكة غير النفطية لكوريا (من إجمالي الصادرات لكوريا) نسبة 5% خلال العام الماضي 2021م، فيما بلغت قيمة الميزان التجاري 15.5 مليار دولار لصالح المملكة.

إن ازدهار حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا عزّزته زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وهذا أدى بدوره إلى تعزيز مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين القائمة على أسس الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك لكل ما يدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أوسع.

المناخ والطاقة الذرية

ولدى المملكة وجمهورية كوريا خطط متماثلة لمكافحة تغيُّر المناخ والاحتباس الحراري، إذْ أعلنت سيئول عن خطتها لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر في غضون العام 2050م، ويتوافق ذلك مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وإعلان المملكة عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060م.

وفي إطار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، بدأ 48 مهندساً سعودياً في العام 2018 مشروعاً مشتركاً مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري (KAERI) في مدينة دايجون، وذلك لإعداد التصاميم الهندسية لمفاعل "سمارت" النووي في المملكة، مع برامج تدريبية مكثّفة في مجالات مختلفة بالطاقة النووية، ومنها برامج متخصصة في تصميم قلب المفاعل، وتصميم نظام الموائع، والتصميم الميكانيكي، وتصميم التفاعل بين الآلة وتحليل السلامة لتقنية مفاعلات "سمارت".

ويستكشف الجانبان الفرص المستقبلية للمشروعات المشتركة في قطاع البتروكيماويات، بما في ذلك تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات، وكذلك الابتكار وتطوير المواد والوقود، خاصةً في مجال المواد المتقدمة، مثل: البوليمرات، والوقود منخفض الانبعاثات للسفن والطائرات، إلى جانب التعاون مع الشركات الرائدة لتقديم حلول اقتصادية وملائمة بيئياً، لتطوير واستخدام البلاستيك المعاد تدويره.

كما يناقش الجانبان السعودي والكوري التعاون المشترك بينهما في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات السلمية المتعلقة بالطاقة النووية، وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات والرقابة النووية، وتطوير الكفاءات البشرية، وذلك بما ينسجم مع (الرؤية السعودية الكورية 2030).

العلاقات السعودية الكورية

أبرز المحطات

1962 بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

1973 افتتاح سفارة كوريا الجنوبية في جدة

1974 افتتاح سفارة المملكة في سول

1985 توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي

1990 إنشاء تحالفات اقتصادية كبرى

تعاون على كافة المستويات

- 40 مشروعا ومبادرة ضمن لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030

- 26.203 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

- 3 شركات سعودية تستثمر في كوريا برأس مال 6.35 مليارات دولار هي أرامكو وسابك والشركة المتقدمة للبتروكيماويات

- 132 استثمار كوري في السعودية برأس مال 3.6 مليارات دولار

- 12 مشروعا مشتركا بين البلدين و3 مصانع كورية في المملكة

- حصلت شركة سامسونج وهيونداي الكوريتين على عقد لتنفيذ بعض أعمال مشروع حقل الجافورة للغاز

- وقع صندوق الاستثمارات السعودية في 2022 مذكرة لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركتين كوريتين

- 175 طالبا سعوديا يدرسون في كوريا الجنوبية

- يتزايد اهتمام السعوديين بالثقافة الكورية من خلال مجالي الثقافة والترفيه