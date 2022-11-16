ولي العهد في زيارة مرتقبة إلى كوريا بعد مشاركته في قمة العشرين

ويقوم ولي العهد بزيارة مرتقبة إلى كوريا الجنوبية ضمن جولته الآسيوية، حيث ترتب المملكة وكوريا الجنوبية، لقاء بين ولي العهد، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، على هامش الزيارة هذا الأسبوع.
وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أعلن في وقت سابق أن ولي العهد سيزور كوريا الجنوبية، عقب حضوره قمة مجموعة العشرين، وبالتحديد في 17 من نوفمبر الجاري، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الكوري ورئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة.
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