انت الان تتابع خبر التعليم تعيد فتح التقديم إلى "الموازي" وتزيد المقاعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "القرار تضمن فتح بوابة التقديم الإلكتروني للقناة المشار إليها أمام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2022/2021 حصرا وإتاحة الفرصة أمامهم للتقديم مجددا وزيادة المقاعد الدراسية بنسبة 15% من مقاعد القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022".ونص القرار أيضاً، على "اعتماد الحدود الدنيا للوجبة الأولى في التخصصات الطبية فيما يتاح التقديم الى التخصصات الأخرى على وفق المحددات التي اشترطت أن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن أربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".

ونوهت الوزارة، إلى أن "التقديم يبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس ويستمر الى غاية الاثنين الموافق 2022/11/21".

