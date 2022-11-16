شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير البريد أولوية "اتصالات النواب".. والخدمات والشباك الواحد فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على أولوية أجندتها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، تطوير منظومة البريد بكافة عناصرها، فى ضوء توجهات الدولة نحو "مصر الرقمية".

وتشمل خطة اللجنة العمل على متابعة مشـروع تدعيم البنية التحتية الأساسية للوحدات البريدية لاستكمال تطوير منظومة الخدمات المتكاملة لأكثر مـن ألـف مكتـب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين وتجديد مقرات الإدارات البريدية بالمحافظات، فضلا عن متابعة مشروع رفع كفاءة وتجهيزات مراكز الخدمات البريدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لزيادة حصة الهيئة فى سوق الخدمات البريدية من خلال تحويل الخدمات البريدية من الأداء اليدوى إلى المميكن، وتنفيذ منظومة (الشباك الشامل).

كما تضع اللجنة على أجندتها متابعة مشروع رفع كفاءة مطابع البريد، أيضا ضمن الأولويات لضمان مستوى عـالى لخدمات الطباعـة وفقا لمعايير البنك المركزى المصرى فى مجال الطباعة وتأمين المعلومات، فضلا متابعة مشروع نظم تأمين الوحدات البريدية، لتأمين جميع المكاتب البريدية بمختلف المحافظات وتنفيذ منظومة الرقابة.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفى مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.