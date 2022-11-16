شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم وجود رجل فى شهود عقد الزواج يبطله؟.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " شهادة المرأة على عقد الزواج.. عدم وجود رجل فى الشهادة لا يبطل الزواج"، استعرض خلاله إشكالية عدم وجود رجل في شهادة عقد الزواج، ما يؤدى إلى فقدان العقد أحد الشروط، ولكن لا يبطل الزواج، وسط مطالبات بتعديل تشريعى يضمن حق المرأة بأن تكون شاهدةً على العقد، وتناول الأزمة فى التشريعات العربية، وإليكم التفاصيل كاملة:

شهادة المرأة على عقد الزواج.. عدم وجود رجل فى الشهادة لا يبطل الزواج.. ويُفقد العقد أحد الشروط.. بعض المذاهب اعتبرت الشهادة غير واجبة.. ومطالبات بتعديل تشريعى يضمن حق المرأة بأن تكون شاهدةً على العقد



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