انت الان تتابع خبر تعرف على الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: "لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية".
وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".
وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".