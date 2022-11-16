انت الان تتابع خبر تعرف على الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: "لقد شاهدنا للتو ولادة الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية".

وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.



وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن "تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر فرصة للاحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب الأرض".