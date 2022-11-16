"طاقة النواب": "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" كانت بمثابة حلم تحول لواقع ملموس على الأرض، مشيدا بالجهود المبذولة فى المبادرة على مستوى المراحل المختلفة للمبادرة، متابعا:" العمل يتم على قدم وساق فى المشروعات وهناك إنجاز على الأرض وخير دليل ما يتم بمركز الحسنية من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين مستوى الخدمات والحصول على مستوى أفضل للخدمة.

وتابع أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:" تهدف المبادرة لحفظ كرامة الإنسان وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيرى والتنموى، وذلك من خلال اجتماع أكثر من 20 وزارة وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموي".

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن المبادرة تعمل على ضخ مليارات الجنيهات والاستثمارات المباشرة فى مشروعات الطرق ودعم الوحدات المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وملف التموين وغيرها ومشروعات البنية الأساسية للمشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية مما انعكس على شبكة الطرق ومنظومة النقل التى تعد مفاتيح مشروعات التنمية، مؤكدة أن الطفرة التى تشهدها الدولة فى منظومة النقل أحدثت طفرة كبيرة فى مختلف محافظات الجمهورية وساعدت فى نجاح المشروعات التنموية وسهلت أمورا كثيرا على الأهالى، وكان لها دور كبير فى توفير فرص عمل بمختلف القطاعات خاصة وأن هذا الأمر كان من أهم وأبرز التحديات التى كانت تواجه عملية التنمية الحقيقة.