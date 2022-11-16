شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن بدء مسابقة "أوائل الطلبة" على مستوى الجمهورية للموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب مستقبل وطن، عن بدء مسابقة "أوائل الطلبة"، في موسمها الثاني، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية، اعتبارًا من 1 ديسمبر، وحتى 1 يناير لتحديد أوائل المراحل التعليمية لكل قسم أو مركز.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت في مصر، في موسمها الثاني، تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وضعت مديريات التربية والتعليم على مستوي المحافظات، آليات تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2022"، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، اختتم فعاليات الموسم الأول لمسابقة أوائل الطلبة، في شهر يوليو 2022، خلال احتفالية كبري، بالطلاب الفائزين في التصفيات النهائية، فى المدينة التعليمية – بالسادس من أكتوبر، التى استهدفت أكثر من 16 ألف مدرسة ابتدائية، وأكثر من 10 آلاف مدرسة إعدادية، وأكثر من 2400 مدرسة ثانوي عام من المدارس الحكومية والخاصة، حيث فاز طلاب محافظة بورسعيد بالمركز الأول، في المرحلة الإبتدائية، كما فاز بالمركز الأول فى التصفية النهائية للمرحلة الإعدادية طلاب محافظة الفيوم.

وانتهي حزب مستقبل وطن، من كافة الاستعدادات لانطلاق المسابقة على مستوى مدراس المحافظات، بمختلف المراحل التعليمية وتجهيز المدارس واللجان المشرفة على اختبار الطلاب، وتقديم جوائز عينية ومادية قيمة للمتفوقين بكافة المراحل التعليمية، حيث أكد المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، على أن حزب مستقبل وطن يشجع المواهب الشابة والمبدعين من الطلاب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وجاءت الضوابط العامة لتنظيم مسابقة أوائل الطلبة، إلى تشكيل لجنة علي مستوي المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم العام ومديري المراحل التعليمية، وموجهي المواد الدراسية والتربية الإجتماعية، وتشكيل لجنة علي مستوي الإدارة برئاسة مدير الإدارة وعضوية مديري المرحل التعليمية وموجهي المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية، وتقوم اللجنة بالتنسيق مع لجنة الأمانة بحزب مستقبل وطن، علي مستوى المحافظة والإدارة بجميع الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، فور وصول الخطاب.

كما يتولي حزب مستقبل وطن، لتوفير الهدايا والجوائز المالية للفائزين، وتقيم الحوافز المادية للمشرفين والمشاركين وفق موازنة المسابقة، طبقاً لما هو محدد بلائحة المسابقة، وتحميل المشروعات القومية للدولة المصرية وتوزيعها علي الإدارات التعليمية والمدارس للمشاركة في تمكين الطلاب من الاطلاع عليها والاستفادة منه.

ومسابقة "أوائل الطلبة"، متاحة لجميع مراحل بالمدارس "الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة الرسمية والخاصة عربي"، وتقوم المدرسة المشاركة في المسابقة بتشكيل فريق يتكون من من عدد طلاب من 5 أساسي و5 احتياطي للمرحلة الابتدائية والإعدادية، أما بالنسبة لفرق المرحلة الثانوية فتتكون من 9 طلاب، وتخصيص 2 مشرفين لكل فريق لمصاحبته أثناء عقد المسابقة، كما يتم تصعيد ثلاث مدارس بواقع مدرسة لكل مرحلة "ابتدائية، إعدادية وثانوية عامة".

كما تتم مسابقة "أوائل الطلبة"، من خلال 4 مراحل، ويتولي الموجهون الأوائل للمواد الأساسية علي مستوي الإدارة وضع الأسئلة خلال المرحلة الأولي والثانية للمسابقة ويتولي الموجهون العموم للمواد الأساسية علي مستوي المديرية خلال المرحلة الثالثة وضع ورقة أسئلة بها خمسة أسئلة في كل مادة، وتكون الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد في زمن قدره 20 دقيقة لكل مادة ويجيب عليها الفريق تحريرياً بنفس الورقة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته.