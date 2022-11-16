شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تناقش التنوع البيولوجى وتأثير التغيرات المناخية بصالون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم، بعنوان" التنوع البيولوجي.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية"، ويناقش الصالون التنوع البيولوجي، وأثر التغيرات المناخية على حياة الكائنات على كوكب الأرض، وكذلك الأثر البيئى الذى سيترتب على الكوارث المناخية تجاههم.

يدير الصالون شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه دكتورة مي حامد محمود، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات التي تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قضايا البيئة والمناخ، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجارى، بهدف مناقشة مستجدات قضايا التغيرات المناخية فى جميع المحاور المتعلقة.