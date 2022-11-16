زلزال بقوة 6 درجات يهز جنوب غرب سومطرة الإندونيسية

16 نوفمبر , 2022 زلزال (تعبيريّة). أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة ست درجات ضرب جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الأربعاء. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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