ترامب: سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى

16 نوفمبر , 2022 الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أ ف ب). تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن عام 2024. وقال ترامب لمؤيديه في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا أثناء إعلان ترشحه للرئاسة «سأضمن عدم حصول بايدن على أربعة أعوام أخرى»، مضيفاً «بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك».

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