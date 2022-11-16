إردوغان: روسيا «ليس لها يد» في تفجيرات بولندا

16 نوفمبر , 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه يحترم تصريحات موسكو بأنه لم يتم إطلاق صواريخ روسية على الأراضي البولندية، مضيفاً أنه يعتقد أن موسكو «ليس لها يد» في هذا.
وفي مؤتمر صحافي خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، أضاف: «روسيا قالت إنها ليس لها يد في هذا، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الصواريخ ليست روسية الصنع وهو ما يظهر أنه لا علاقة لروسيا بالأمر».
وتابع أن هناك حاجة لإجراء تحقيق، وأنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يعود إلى تركيا.
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