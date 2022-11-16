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اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438394-638041977368497040.jpg

2022-11-16 | 13:13

اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود

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يصلُ وفدُ منتخب كوستاريكا إلى مدينةِ البصرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمُواجهةِ منتخبنا الوطنيّ في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تقام في ملعبِ المدينةِ الرياضيّة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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