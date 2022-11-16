انت الان تتابع خبر اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438394-638041977368497040.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-16 | 13:13
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يصلُ وفدُ منتخب كوستاريكا إلى مدينةِ البصرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمُواجهةِ منتخبنا الوطنيّ في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تقام في ملعبِ المدينةِ الرياضيّة.
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