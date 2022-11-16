اليوم.. المنتخب الكوستاريكي يصل البصرة استعداداً لمواجهة الأسود

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يصلُ وفدُ منتخب كوستاريكا إلى مدينةِ البصرة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك لمُواجهةِ منتخبنا الوطنيّ في المباراةِ الدوليّة الوديّة التي تقام في ملعبِ المدينةِ الرياضيّة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012